Atalanta, Barrow piace a tutti: osservatore del Chelsea all'Olimpico

Musa Barrow sta trascinando l'Atalanta in questo finale di campionato. Gian Piero Gasperini sta continuando a puntare sul giovane attaccante che è già stato visionato da diversi club d'Europa come Borussia Dortmund, Inter e Juventus. Come scrive Gazzamercato.it anche il Chelsea avrebbe messo gli occhi sul gioiello atalantino e un osservatore oggi lo ha visionato proprio all'Olimpico in occasione della gara contro la Lazio.