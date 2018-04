Atalanta, Barrow: "Temo Icardi. Un gol? Piano piano ci arrivo"

Fonte: CalcioAtalanta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Musa Barrow, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di BergamoTV in vista della sfida contro l'Inter di sabato scorso. “La serie A è un altro livello, io provo naturalmente a fare le stesse cose: dribblare, accelerare, fare gol. Ma i giocatori che hai di fronte in campionato sono di un altro piano dal punto di vista fisico. E in generale c’è più velocità nelle giocate e più intensità rispetto alla Primavera. Icardi, senza dubbio è il giocatore che più temo per la sfida di sabato. Lui vede la porta sempre. Magari non tocca la palla per un po’ e quando meno te l’aspetti, ti fa gol. Segnare? Piano piano ci arrivo”.