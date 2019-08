© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere di Bergamo fa il punto sulle uscite in casa Atalanta, in attesa degli ultimi arrivi per la fascia sinistra e attacco: Setti, presidente dell'Hellas Verona, ha ammesso l'interesse per Musa Barrow e l'accordo dovrebbe essere raggiunto a giorni, probabilmente dopo la prima di Serie A (complice l'assenza di Ilicic, squalificato per l'esordio). Con lui dovrebbe trasferirsi anche Pessina, mentre Valzania sembra diretto a Bologna, alla ricerca di centrocampisti centrali.