© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Musa Barrow, scrive la Gazzetta dello Sport, è sempre più lontano dall'Atalanta. La Dea ha aperto all'ipotesi cessione a titolo definitivo per il gambiano, col Bologna che resta in pole davanti a Hellas e Sampdoria. La richiesta orobica è di 15 milioni di euro, il Bologna per il momento non ha superato i 10. Un gap importante ma che potrebbe essere presto limato, visto che la prossima settimana è previsto un nuovo contatto fra le società per portare avanti la questione.