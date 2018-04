Atalanta, Berisha: "Buon punto conquistato contro l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Etrit Berisha, portiere dell'Atalanta, ha analizzato così lo 0-0 contro l'Inter ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto di tutto per portare a casa i tre punti, ma non ci siamo riusciti: abbiamo creato tanto e messo in difficoltà l'Inter. Nella ripresa loro hanno trovato più spazi e tutto sommato è un buon punto conquistato. Ci è mancato l'ultimo passaggio, oltre ad aver trovato di fronte un ottimo Handanovic. Nostro concetto di gioco? Aggredire alti, pressare ed avere il baricentro alto".