Atalanta, Berisha: "Forse abbiamo pensato di aver già vinto, peccato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere dell’Atalanta Etrit Berisha commenta così il ko subito oggi contro l’Empoli: “Purtroppo abbiamo fatto una partita non come al solito, ma ci stanno anche delle brutte giornate. Mi dispiace per com’è andata, eravamo 2-0 avanti, forse abbiamo pensato che la partita fosse chiusa. Abbiamo sbagliato tanto, non siamo riusciti a fare le cose giuste che ci siamo detti prima della partita. Il Napoli? Mancherà Ilicic, ma abbiamo tanti giocatori che possono fare bene. Ora non dobbiamo pensarci, dobbiamo cercare di fare una grande partita come siamo abituati a fare. Sfidiamo una squadra che gioca molto bene e cercheremo di fare il nostro.