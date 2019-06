Atalanta, Berisha perde i galloni da titolare: "Deciderò il futuro a breve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Etrit Berisha, portiere dell'Atalanta, ha parlato dal ritiro della sua Albania in vista dei prossimi impegni. "L'esperienza di Reja è importante, ne avevamo bisogno: qui ci sono tanti giovani, serviva uno come lui. Cerca di trasmettere la sua carica e il suo vissuto ai ragazzi. L'Islanda? Fisicamente sono forti, compatti, dobbiamo farci trovare pronti. Il futuro? E' presto per determinare il futuro. Siamo entusiasti dei successi, tutti ne siamo stati parte. Poi negli ultimi mesi è cambiato qualcosa (Gollini è diventato titolare, ndr): ora valuteremo tutto con attenzione e in un paio di settimane decideremo sul futuro".