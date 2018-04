Atalanta, Berisha: "Testa al Benevento, non sarà facile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Etrit Berisha ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dell'Atalanta dopo il pareggio ottenuto con l'Inter: "Peccato per il pareggio con l'Inter, abbiamo fatto un'ottima partita. Non siamo riusciti a concretizzare tutte le occasioni avute, ma alla fine un punto non è male. Adesso pensiamo alla prossima partita. La parata su Perisic? Sono contento, il gol avrebbe cambiato tutto. Corsa Europa League? Dobbiamo restare concentrati sulla gara con il Benevento, non dobbiamo pensare che sarà facile".