Atalanta, Berisha: "Vogliamo l'Europa, ci abbiamo preso gusto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Etrit Berisha, portiere dell'Atalanta, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida con la Lazio: "Sicuramente non sarà una sfida noiosa, si affrontano due squadre che stanno bene e hanno molta qualità. Come ha dimostrato il 3-3 della gara d’andata, con quei gol di Milinkovic su tiri che non ho visto partire. Chi temo di più? Immobile, per fortuna all'Olimpico non ci sarà: è un attaccante completo e forte fisicamente. Siamo pronti a tornare in Europa, ci abbiamo preso gusto. E abbiamo più esperienza dopo aver incontrato squadre importanti come Everton, Lione, Borussia. L'Albania vedrà i mondiali in TV? Come voi, siamo in buona compagnia. Vorrà dire che farà il tifos per la Svizzera di Freuler".