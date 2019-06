Atalanta, Biraschi idea per la difesa in caso di addio di Mancini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Biraschi è un'idea di mercato per la retroguardia dell'Atalanta. Il difensore del Genoa, autore di una stagione positiva nonostante la salvezza all'ultima giornata del Grifone, piace alla Dea per la sua duttilità e dinamicità. Al momento, però, il giocatore classe 1994, secondo quanto riportato dai colleghi di SkySport, potrebbe approdare alla corte di Gian Piero Gasperini solo in caso di cessione di Gianluca Mancini.