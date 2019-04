Atalanta-Bologna 4-0 all'intervallo. Felsinei spazzati via nei primi 15'

© foto di www.imagephotoagency.it

Sinisa Mihajlovic non si sarebbe mai aspettato che il suo stravolgere la squadra portasse effetti così nefasti: il suo Bologna è strapazzato da un'Atalanta da Champions, capace di segnare quattro reti nel primo quarto d'ora di gioco.

Alla lettura delle formazioni ufficiali salta all'occhio il massiccio turnover dei felsinei: otto volti nuovi su undici rispetto alla partita contro il Sassuolo. Tra cui Donsah che non giocava dal 1' dopo un anno, Nagy dopo oltre tre mesi, Falcinelli da quattro. E con Krejci terzino. Al contrario, Gasperini ripropone 9/11 di quelli visti al Parma, con Gosens al posto di Castagne e Ilicic che si riprende la maglia da titolare, dopo essere partito dalla panchina al Tardini per precauzione.

Ed è lo sloveno che nei primi nove minuti apre e chiude la partita: approfitta del disastroso Krejci in un ruolo non suo e sfonda sulla sinistra segnando due reti bellissime, la prima col sinistro nel sette, la seconda col destro nell'angolo più lontano con l'aiuto del palo. Poi serve Hateboer che, anch'egli dalla destra, scarica un diagonale vincente. E al quarto d'ora c'è gloria per Duvan Zapata, lanciato in profondità da Freuler e bravo a vincere il duello con Gonzalez prima di scaricare in rete: 20° gol in questo campionato.

Il resto della partita è accademia: Mihajlovic allibito è l'esatto opposto del tecnico sanguigno che conosciamo. Gasperini stesso è incredulo di come si sia indirizzata la partita. Il pubblico bergamasco lo invita a saltare con lui, che per rispetto dell'avversario declina. Ci proverebbe anche il Bologna a fare il gol della bandiera, ma l'Atalanta con i suoi difensori controlla con estrema facilità e, anzi, sfiora il quinto gol con De Roon che da centrocampo quasi beffa Skorupski.