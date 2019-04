© foto di www.imagephotoagency.it

Una splendida punizione di Riccardo Orsolini vale il gol della bandiera per il Bologna. L'esterno offensivo da posizione defilata la mette all'incrocio sul primo palo, dove Gollini è tutt'altro che impeccabile. Quarto gol in campionato per l'unico giocatore al momento che si salva dal naufragio rossoblù. Atalanta-Bologna 4-1 al 54'.