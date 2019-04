Atalanta-Bologna 4-1. Pratica chiusa in 15', Champions a un punto

© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta da Champions League. Forte, spietata, devastante in zona gol. La prova di questa sera contro il Bologna è la fotografia di uno stato di forma eccellente. Difficile immaginarlo, considerato che gli orobici hanno iniziato prima degli altri la stagione. E invece di trovarli sulle gambe spazzano via un avversario in un quarto d'ora, segnando 4 reti e permettendosi anche al piccolo trotto di sfiorare ripetutamente il quinto gol. A dare una grossa mano, però, è un Bologna che sembra scegliere di perdere da subito.

MIHA NE CAMBIA 8 SU 11 - Il segnale lo dà Mihajlovic, schierando una formazione rivoluzionata, inedita, ricca di giocatori che non vedevano il campo da tanto tempo, ancor di più dal primo minuto. Rispetto alla partita contro il Sassuolo ne vengono confermati appena 3 (Skorupski, Orsolini e Sansone), per il resto reparto difensivo completamente ribaltato, con un Gonzalez che doveva trovarsi a giocare con Ibrahimovic a Los Angeles e che invece dirige la difesa col rientrante Lyanco. Calabresi viene spostato a destra e Krejci nell'inedito ruolo di terzino sinitro. Si rivede Donsah dal 1' dopo un anno, Nagy che non si vedeva titolare da Santo Stefano, Falcinelli da quattro mesi. Al contrario Gasperini inserisce il solo Gosens per Castagne, riproponendo Ilicic dal 1' al posto di Pasalic.

TSUNAMI NERAZZURRO - Ed è lo sloveno che nei primi nove minuti apre e chiude la partita: approfitta del disastroso Krejci in un ruolo non suo e sfonda sulla sinistra segnando due reti bellissime, la prima col sinistro nel sette, la seconda col destro nell'angolo più lontano con l'aiuto del palo. Poi serve Hateboer che, anch'egli dalla destra, scarica un diagonale vincente. E al quarto d'ora c'è gloria per Duvan Zapata, lanciato in profondità da Freuler e bravo a vincere il duello con Gonzalez prima di scaricare in rete: 20° gol in questo campionato.

Il resto della partita è accademia: Mihajlovic allibito è l'esatto opposto del tecnico sanguigno che conosciamo. Gasperini stesso è incredulo di come si sia indirizzata la partita. Il pubblico bergamasco lo invita a saltare con lui, che per rispetto dell'avversario declina. Ci proverebbe anche il Bologna a fare il gol della bandiera, ma l'Atalanta con i suoi difensori controlla con estrema facilità e, anzi, sfiora il quinto gol con De Roon che da centrocampo quasi beffa Skorupski.

ORSOLINI PER LA BANDIERA - Nella ripresa l'Atalanta abbassa inevitabilmente il ritmo, pensando anche all'Inter, prossimo avversario. Gomez lascia il posto a Pasalic, poi Ilicic dà spazio a Barrow che potrebbe anche segnare. Il gol lo fa il Bologna con l'unico giocatore che ci prova nonostante tutto: quel Riccardo Orsolini che ha vestito proprio la maglia del'Atalanta, senza successo. Una punizione da posizione defilata, complice Gollini, vale il 4-1 e per lo meno rende meno pesante la sconfitta. E mentre l'Atalanta si porta a un punto dal Milan, il Bologna torna in zona retrocessione. Non sono bastate tre vittorie consecutive, quest'anno la quota si è alzata. E il pesante ko di stasera potrebbe ridimensionare anche a livello di umore i rossoblù, in vista della partita da vincere a tutti i costi contro il Chievo, in programma lunedì.