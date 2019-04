Atalanta-Bologna, formazioni ufficiali: Mihajlovic rivoluziona la squadra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna. Torna dal 1' Josip Ilicic, dopo che lo sloveno aveva iniziato dalla panchina la sfida contro il Parma. Diversi i cambi di Mihajlovic che stravolge il reparto difensivo dove l'unico confermato è Skorupski. Krejci nell'inedito ruolo di terzino sinistro. Si rivede Donsah a centrocampo dal 1': non succedeva da un anno, precisamente l'8 aprile 2018 contro il Crotone. Chance anche per Nagy, la cui ultima gara da titolare risale allo scorso Santo Stefano, con Filippo Inzaghi allenatore. Pulgar, uomo del rigore a freddo, dall'inizio a completare il reparto in mediana. Davanti chance per Diego Falcinelli, supportato da Orsolini e Sansone.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Lyanco, Krejci; Nagy, Pulgar, Donsah; Orsolini, Falcinelli, Sansone. All. Mihajlovic.

ARBITRO: Rocchi di Firenze

ASSISTENTI: Meli-Passeri

IV° UOMO: Piccinini

VAR: Pairetto

AVAR: Ranghetti