Atalanta, Bonaventura costa troppo: Raiola chiede 3 milioni a stagione

Giacomo Bonaventura costa troppo per l'Atalanta. Il giocatore in scadenza con il Milan e in cerca di una nuova squadra è assistito da Mino Raiola, intenzionato a chiedere non meno di 3 milioni di euro a stagione per firmare con un nuovo club. Decisamente troppi per i conti della Dea, che tra l'altro nello stesso ruolo ha già Gomez e Malinovskyi in rosa. A riportarlo è Tuttosport.