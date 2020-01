© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta, spiega la Gazzetta dello Sport, è in pole position per Kevin Bonifazi del Torino. Nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto fra le due società che proveranno a portare avanti la questione.

La Dea però, per la rosea, sta valutando anche la posizione di Ricardo Rodriguez del Milan. Lo svizzero è in uscita dal Milan e sarebbe intrigato dall'ipotesi bergamasca, anche se l'ingaggio da 2 milioni netti a stagione sembra un ostacolo di non poco conto.