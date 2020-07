Atalanta-Brescia, formazioni ufficiali: fuori Gomez, Ilicic in tribuna. Tonali solo panchina

Gasperini deve rinunciare a Muriel, probabilmente titolare se non si fosse infortunato,ma lascia fuori anche Gomez e Ilicic inserendo Pasalic e Malinovskyi. Turno di riposo anche per Gollini e Freuler, sostituiti da Sportiello e Tameze. Il Brescia invece non ha Joronen, Balotelli e Bisoli, ma manda in panchina anche Sabelli, Papetti e Tonali.

Atalanta (3-4-1-2)

Sportiello; Sutalo, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Tameze, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Zapata.

Brescia (4-3-1-2)

Andrenacci; Mangraviti, Chancellor, Mateju, Semprini; Bjarnason, Dessena, Viviani; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.