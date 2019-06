Atalanta, c'è l'idea Bertolacci a parametro zero per la mediana

© foto di PhotoViews

Obiettivi per l'estate per l'Atalanta, il punto lo fa Il Corriere di Bergamo: l'ultima idea si chiama Andrea Bertolacci. Il centrocampista ex Genoa è in scadenza a breve con il Milan. Le parti potrebbero presto mettersi in contatto e Bertolacci potrebbe essere un nuovo centrocampista a disposizione di Gian Piero Gasperini.