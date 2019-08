"C'era una volta la rivoluzione", titola con tono quasi malinconico Il Corriere di Bergamo. Anche se poi di malinconia non se ne ravvede, dato che il centro del ragionamento proposto dal quotidiano locale è che per la prima volta l'Atalanta ripartirà verso la nuova stagione contando sugli stessi titolari che hanno concluso quella precedente, ed anche tra i rincalzi le scommesse sono decisamente diminuite. A lasciare la barca è stato il solo Gianluca Mancini, il quale peraltro non era neanche titolare fisso. E i nuovi acquisti sono delle certezze: il debuttante Malinovskyi è stato tra i migliori nello scorso campionato belga, così come Skrtel è un muro. Basta rivoluzioni: l'Atalanta riparte dalle sue certezze.