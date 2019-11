© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cagliari in vantaggio a Bergamo dopo 32'. Punizione dalla destra di Lykogiannis, palla che trova prima la deviazione di Palomino, poi di Pasalic a superare Gollini. Sardi che stanno giocando fin qui un'ottima partita mettendo alle corde un'Atalanta mai come oggi così in difficoltà.