© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raddoppio del Cagliari al 58' a Bergamo. Contropiede letale dei sardi partito da Oliva che avanza palla al piede e serve in profondità Simeone. L'argentino, defilato, entra in area e serve il pallone in mezzo, velo di Joao Pedro ed ecco l'inserimento proprio di Oliva che supera Gollini. Primo gol in Serie A per l'uruguayano, 23 anni.