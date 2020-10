Atalanta-Cagliari 5-2, le pagelle: Dea show, 13 gol in 3 partite. Simeone non si vede

Atalanta - Cagliari 5-2: 7' Muriel (A), 24' Godin (C), 28' Gomez (A), 36' Pasalic (A), 41' Zapata (A), 52' Joao Pedro (C), 81' Lammers (A)

ATALANTA

Sportiello 6 - Può fare poco sul gol di Godin, per il resto del match non subisce moltissimi tiri verso lo specchio. Da rivedere la posizione sulla rete di Joao Pedro.

Djimsiti 6 - Un paio di sbavature difensive, ma nulla di particolarmente grave. Sempre attento sui lanci lunghi, limita bene le giocate dei sardi.

Palomino 7 - Anticipi, gestione del possesso e pure un assist per Muriel: l’argentino alza il muro, dalle sue parti non si passa mai. Quando può prova anche la sortita offensiva. (dall’85’ Sutalo s.v.).

Romero 6 - Deve ancora entrare nei meccanismi del Gasp, suo l’errore sul secondo gol del Cagliari. In attacco però è pericolosissimo, sfiora due volte la rete.

Hateboer 6 - Fatica un po’ rispetto al solito, trova meno spazi. Nel finale è uno dei più reattivi e prova in diverse occasioni l'affondo. Non segna, anche per non far sfigurare Ibrahimovic.

De Roon 6,5 - Invidioso delle reti del compagno di nazionale, prova a segnare il secondo gol stagionale: nulla da fare, dovrà risarcire il club per la traversa spaccata. In mezzo al campo si sacrifica come al solito.

Pasalic 7 - Partita fondamentale per il croato che fa tanto lavoro in mediana e recupera un bel quantitativo di palloni. Ha dimostrato, per l’ennesima volta, di essere pericolosissimo in area.

Gosens 6,5 - Quando affonda fa sempre male: arriva un altro assist, spreca anche un bel po’ di occasioni: la forma fisica è però invidiabile. (Dal 73’ Mojica 6 - Entra bene in campo, sulla corsia sinistra non si tira mai indietro).

Gomez 8 - È talmente in fiducia che potrebbe giocare in porta. Ennesimo gol dal Diez, ma in mezzo al campo è lui il fulcro di gioco: segna, costruisce e nel tempo libero difende anche. (Dal 65’ Malinovskyi 5,5 - Perde qualche pallone di troppo e si intestardisce spesso con la conclusione da lontano).

Muriel 7 - Parte tra le linee dopo 7’ e affetta la difesa cagliaritana con un gran movimento, ma da quell'istante in poi si spegne e sbaglia un po’ troppo soprattutto dal limite. Sfiora la doppietta, ma due passi Cragno si oppone. (Dal 73’ Freuler 6 - Entra e svolge a meraviglia il proprio compito, non concedendo nulla).

Zapata 7,5 - Lotta, combatte e fa salire la squadra. Oltre ad essere un punto di riferimento diventa uno spauracchio per gli avversari. Prima rete stagionale da applausi, sfiora la seconda ma Cragno gli dice di no. (Dal 65’ Lammers 7 - Qualche tocco di troppo, ma si presenta al proprio pubblico con un bel gol da dentro l'area di rigore).

Gian Piero Gasperini 7 - Ha iniziato a prendere la giusta confidenza coi cambi. Il credo calcistico non si modifica, la squadra brilla e continua a segnare vagonate di gol. Qualche disattenzione, almeno per il momento, può essere perdonata.

CAGLIARI

Cragno 6 - Sui cinque gol subiti può fare davvero poco e nulla, nel secondo tempo si esalta con due ottimi interventi in rapida sequenza. Salva i suoi in tutti i modi possibili.

Zappa 4,5 - Tra Gosens e Zapata non sa chi marcare, spesso si trova nell’uno contro uno senza mai riuscire ad opporre resistenza. (Dall’85’ Faragò s.v.).

Walukiewicz 5 - In difficoltà come tutta la retroguardia dei sardi, soffre la palla tra le linee dei nerazzurri: passa una partita a rincorrere gli avversari senza mai riuscire a fermarli.

Godin 5,5 - Lo salva soltanto l’esperienza. Bello il gol del momentaneo pareggio, ma come il collega di reparto va in crisi quando i padroni di casa provano l’apertura in profondità. (Dall’ 85’ Klavan s.v.).

Lykogiannis 5 - Entra nell'azione del gol di Joao Pedro, ma per il resto della partita va spesso in difficoltà. La fotografia del suo match è tutta nel gol di Lammers: prova a fermarlo in qualche maniera, ma alla fine la palla entra in gol.

Nandez 5 - L'unico che ha gamba nel Cagliari, ma la prestazione è da matita rossa. Di Francesco lo sposta anche sulla corsia mancina, ma la sostanza non cambia.

Marin 5 - Prova a giocare tra le linee, ma il pressing atalantino gli crea più problemi che altro. Si vede poco in fase di costruzione, De Roon non gli lascia mai lo spazio necessario per impostare. Mezzo voto in più per l'assist a Godin. (Dal 65’ Tramoni 6 - Buon ingresso in campo, sfiora anche la rete con un'ottima conclusione a giro).

Rog 4,5 - Inesistente, come tutta la linea del centrocampo. Fa fatica anche perché dalla parte opposta arrivano da tutte le parti. Vaga per il campo, soprattutto nella prima frazione.

Sottil 6,5 - Corre tantissimo, soprattutto nella prima frazione: il gol del pareggio arriva da una sua giocata. Si sacrifica molto in entrambe le fasi, soprattutto nel momento più complicato del match. (Dal 78’ Caligara 6 - Buon impatto, ma entra in campo quando il punteggio già compromesso).

Simeone 4,5 - Si vede in due occasioni, all'entrata in campo e al momento di uscire: viene servito poco, ma non riesce mai a crearsi lo spazio per farsi trovare smarcato.

Joao Pedro 5,5 - Il gol non cambia una prestazione da rivedere: deve dare qualcosa di più alla squadra. Il brasiliano ha la qualità per cambiare le partite, ma non ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione. (Dall’85’ Pavoletti s.v.).

Di Francesco 5 - Lo abbiamo già detto qualche giorno fa, il 4-3-3 al momento è una forzatura. È pur vero che la Dea gioca bene contro chiunque, ma affrontare una partita con la difesa alta contro una squadra che segna a raffica è un errore da non commettere.