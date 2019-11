Atalanta-Cagliari, formazioni ufficiali: riecco Muriel dal 1'. Nandez in panca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Cagliari:

Gasperini tiene a riposo Hateboer, con Castagne a occupare la corsia destra. Squalificato De Roon, viene confermato Pasalic in mezzo al campo. Davanti Muriel si riprende una maglia da titolare, assistito da Gomez e Ilicic.

Qualche cambio per Maran: Cacciatore viene preferito a Faragò mentre Lykogiannis occupa la fascia sinistra di difesa con Pellegrini squalificato. Ceppitelli non recupera, spazio nuovamente a Klavan. A centrocampo Castro e Oliva prendono il posto di Cigarini e Nandez che si siedono in panchina.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Freuler, Pašalić, Gosens; Gomez; Iličić, Muriel. A disp.: Rossi, Sportiello, Kjaer, Masiello, Arana, Malinovskyi, Hateboer, Ibañez, Traore, Barrow. All. Gasperini.

CAGLIARI: Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disp. Rafael, Faragò, Mattiello, Pinna, Walukievicz, Cirgarini, Deiola, Ionita, Nandez, Cerri, Ragatzu. All. Maran.

ARBITRO: Abisso di Palermo

ASSISTENTI: Colarossi di Roma e Di Iorio di VCO

IV UOMO: Rapuano di Rimini

VAR: Orsato di Schio

AVAR: Di Paolo di Avezzano