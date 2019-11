© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Colpo del Cagliari a Bergamo, il terzo consecutivo dei sardi sul campo dell'Atalanta. Di seguito i giudizi ai due tecnici:

ATALANTA-CAGLIARI 0-2 - 32' aut. Pasalic, 58' Oliva



GIAN PIERO GASPERINI 5 - Se Ilicic si fa espellere nel primo tempo per fallo di reazione può poco. Ma la squadra entra in campo senza l'approccio giusto. La partita di Champions League e l'avversario di prestigio alle porte evidentemente toglie concentrazione contro un avversario che ne approfitta e lo mette sotto da subito.

ROLANDO MARAN 8 - Partita perfetta. Riesce a ingabbiare un avversario che fino a oggi aveva segnato almeno due reti. Azzecca tutte le scelte sull'undici iniziale: Cacciatore fa molto bene a destra così come Klavan in mezzo. Ma soprattutto può permettersi di tenere in panchina Nandez trovando risposte eccezionali da Oliva e Castro. E Simeone con lui è trasformato.