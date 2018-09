Atalanta-Cagliari, le formazioni ufficiali: non c'è Gomez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fuori Gomez, Gollini e anche Barrow. Gasperini decide per non cambiare l'attacco che ha fatto tanto bene a Roma, spedendo in panchina il capitano argentino. Out anche Castagne e Gosens.

Atalanta (3-4-3)

Berisha; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Adnan; Pasalic, Zapata, Rigoni

Cagliari (4-3-1-2)

Cragno; Srna; Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Cavoletti, Sau