Atalanta-Cagliari, torna Rigoni dal 1'. Possibile riposo per Sau

© foto di Federico Gaetano

Ultime dai campi per quanto riguarda Atalanta-Cagliari raccontano di una Dea ricca di dubbi dopo le tre partite in dieci giorni tra Europa e campionato. Sfida non semplice perché il Cagliari ha dimostrato di essere in buona condizioni nella scorsa settimana: Gasperini potrebbe concedere un turno di riposo a Pasalic, di certo riproponendo Rigoni dal primo minuto, con Barrow centravanti al posto di Zapata rispetto a Copenhagen.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Rigoni, Gomez; Barrow.

Nel Cagliari Maran riflette su un turno di riposo per Sau, con Farias pronto a partire dal primo minuto al fianco di Pavoletti. A centrocampo salgono le chance di esordio per Bradaric, a fargli posto sarebbe Castro.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Cigarini, Barella; Ionita; Sau, Pavoletti.