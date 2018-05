Atalanta, Caldara ai tifosi: "Grazie di tutto. Onorato di essere stato qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di ieri contro il Milan è stata l'ultima partita all'Atleti Azzurri d'Italia con la maglia dell'Atalanta per Mattia Caldara che attraverso il proprio profilo Instagram ha salutato i tifosi nerazzurri: "2-10-2016. Tutto è iniziato quel giorno, una partita indimenticabile che ha cambiato la mia vita e la nostra stagione. In questi due anni abbiamo condiviso gioie e sconfitte, ma non è mai mancato il vostro supporto che ci ha spinti fino a qui. Ieri ho avuto la fortuna di indossare la fascia di capitano, è stato emozionante e spero di averla onorata. Tante persone mi hanno scritto ringraziandomi per la stagione ma in realtà sono io a volervi ringraziare per l’affetto che mi avete sempre dimostrato. Ho avuto la fortuna di crescere in una società che mi ha sempre aspettato anche quando sembrava non fossi pronto a questi palcoscenici. Il merito va alla famiglia Percassi e a tutti gli allenatori che mi hanno aiutato in questa mia crescita e che non smetterò mai di ringraziare.

Mattia".