Atalanta, Caldara: "Europa ciliegina. Juve? Spero di essere all'altezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore centrale dell'Atalanta, Mattia Caldara, ha parlato all'iniziativa "Il calcio negli oratori", a Bergamo. "Sto un po' meglio: sabato non so se riuscirò a giocare - spiega CalcioAtalanta.it - spero settimana prossima di essere al 100%. Mi sto allenando con la squadra regolarmente. Spal? È una squadra che ci aspetterà, ma anche loro si giocano la salvezza e proveranno a vincere. Questo potrà aiutarci ad avere più spazi per il nostro gioco abituale. Sarà una partita complicata: loro hanno grandi motivazioni. Ho ancora un mese e mezzo qui e una nuova qualificazione europea con l’Atalanta sarebbe la ciliegina sulla torta, poi la Juve arriverà e speriamo di essere all'altezza".