Atalanta, Caldara: "Punto importante. Juve? Prestazione unica a Madrid"

Dopo lo 0-0 con l'Inter, il difensore dell'Atalanta Mattia Caldara ha parlato ai microfoni di Premium Sport:

Meglio la prestazione del risultato?

"Volevamo partire forte, volevamo aggredirli alti perché sapevamo di poterli mettere in difficoltà. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo poi sono usciti loro nella ripresa, volevamo vincere ma è un punto importante".

Hai bloccato Icardi?

"Sì ma devo ringraziare i compagni, è merito loro".

Sulla prestazione della Juve a Madrid?

"Ha dimostrato di essere una squadra importante, giocare una gara del genere a Madrid non è da tutti, anzi è una prestazione unica, alla fine sappiamo come è andata ma sono davvero contento per loro anche se non hanno raggiunto l'obiettivo".