Atalanta, Caldara: "Siamo ancora in corsa per l'Europa League"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Caldaraha parlato ai microfoni del sito ufficiale dell'Atalanta dopo il pareggio ottenuto con l'Inter: "C'è un po' di rammarico, volevamo vincere perché era importante per l'Europa. Adesso ci aspettano sei partite, saranno fondamentali per la corsa all'Europa League. Nel primo tempo con l'Inter abbiamo creato molto, ma non siamo riusciti a concretizzare. Poi l'Inter è uscita, dobbiamo dare merito anche agli avversari. Siamo in corsa per l'Europa, ci sono ancora 18 punti: proveremo a vincere già dalla prossima gara con il Benevento".