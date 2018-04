Atalanta, Caldara: "Voglio ancora l'Europa con questa maglia, poi la Juve"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Caldara, difensore dell'Atalanta, ha parlato così dopo lo 0-0 contro l'Inter ai microfoni di Sky Sport: “Sono felice di essere tornato. All’inizio volevamo mettere in difficoltà il portatore di palla avversario ed abbiamo avuto occasioni per segnare, non riuscendo a concretizzarle. Nella ripresa è uscita la loro qualità e tutto sommato siamo soddisfatti del punto conquistato. Icardi? Ero teso perché era da un po’ che non giocavo. Ho sofferto abbastanza la partita, ma sono soddisfatto di come è andata".

Ti dispiace lasciare Bergamo?

"Sicuramente sì, son cresciuto qui. Mi hanno insegnato tutto, a partire dai valori umani. Mancano sei partite e voglio portare in Europa questa squadra, prima di farmi trovare pronto per la Juve: lì non c’è tempo di sbagliare".

Mercoledì hai vissuto la sfida contro il Real da juventino?

"Sì e mi è dispiaciuto un sacco per come è andata. E’ una partita più unica che rara, mi spiace per il finale”.