Atalanta, Capone verso un nuovo prestito: il ragazzo vuole la A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Christian Capone torna all'Atalanta dopo il prestito al Pescara. II talento classe 1999, terminata l'esperienza in Serie B con la società abruzzese in cui si è messo in luce con 24 presenze condite da 6 gol e 3 assist tornerà nerazzurro. L'attaccante italiano però verrà girato nuovamente in prestito per crescere e fare esperienza: da capire la destinazione, con Sky Sport che segnala la possibilità legata al Benevento in caffetteria, ma il calciatore - come anticipato qualche settimana fa da TMW - avrebbe intenzione di giocarsi le proprie chances in Serie A.