Anche ieri l'Atalanta è uscita da una partita esterna con tre punti in tasca, come successo già pochi giorni prima, quando a soccombere contro la banda di Gasperini era stata la Roma. Questa volta, il Sassuolo, crivellato dalle quattro reti atalantine. Un rendimento in trasferta che non è certamente una novità, ma anzi una costante per l'Atalanta, come sottolinea anche Opta, portale di raccolta statistica: nell'anno solare 2019 sono ben dieci le trasferte concluse con tre punti in tasca da parte della squadra di Bergamo, seconda migliore in tutta Europa. A fare meglio, finora, il mostruoso Manchester City di Pep Guardiola, tra l'altro rivale nel girone di Champions League.