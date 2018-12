© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inserito a sorpresa nell'undici titolare contro la Juventus, Timothy Castagne ha parlato della gara contro i bianconeri. "È stata una grande Atalanta, peccato solo per il risultato, abbiamo perso due punti prendendo due gol evitabili. Ma ora ripartiamo dagli aspetti positivi, per far bene contro il Sassuolo. Dobbiamo trovare maggiore continuità. Ronaldo? Abbiamo avuto paura della sua velocità e siamo arretrati”, riporta Tuttosport.