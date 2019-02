Atalanta, Castagne: "Con il Milan vale 6 punti. Felice per il mio momento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Timothy Castagne, esterno dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida contro il Milan di sabato sera: "Per noi sarà una gara molto importante, una gara da 6 punti. Piatek e Donnarumma stanno facendo grandi cose e dovremo essere precisi nella sfida di sabato. La differenza la farà la nostra fase difensiva, dobbiamo chiudere e ripartire veloci, non come contro la Roma nel primo tempo. C'è stato un periodo nel quale non giocavo tanto, adesso però il mister mi sta dando fiducia anche se qualche volta sbaglio".