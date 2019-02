© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Timothy Castagne, esterno dell'Atalanta, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Prima del mercato giocavo poco, ammetto che qualche valutazione è stata fatta, ma come avrei potuto lasciare così? Tanto valeva restare due anni in Belgio. Il Celtic ha provato ad acquistarmi, ma questo è il momento migliore della mia carriera e voglio restare qui. Se giochi la fiducia aumenta. E' naturale. Classifica corta? Dobbiamo tenere d'occhio chi ci sta dietro. In ogni caso, Europa o Champions, adesso è inutile parlarne. Vorremmo solo tornare in Europa. La Nazionale? I primi allenamenti mi hanno dimostrato che ci posso stare. Il mio obiettivo è la convocazione per l'Europeo del 2020".