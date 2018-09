Fonte: atalanta.it

© foto di Federico Gaetano

Esordio da titolare per Timothy Castagne nell'amichebvole vinta 4-0 dal Belgio a Glasgow contro la Scozia: "È andata molto bene, penso anche dal punto di vista personale. Non è mai facile giocare in Scozia. Era un sogno per me, come penso lo sia per ogni bambino che comincia a giocare a calcio. Però per me non è finito: questo sogno comincia adesso. Ho esordito, ma ora il mio obiettivo è andare ancora in Nazionale. Il momento più emozionante è stato l'ingresso in campo, con l'inno nazionale e giocatori come Hazard, Courtois... È stato incredibile. E penso che l'esperienza fatta finora all'Atalanta sia stata importantissima, anche per il mio livello di gioco. Qui ho imparato tantissimo e senza l'Atalanta e senza gli insegnamenti di mister Gasperini, non sarei in Nazionale".