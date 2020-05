Atalanta, Castagne in vendita senza rinnovo: in Italia piace a Inter e Napoli

Timothy Castagne non ha ancora rinnovato il contratto con l'Atalanta con la Dea che sarebbe pronta a metterlo sul mercato, ma che prima preferirebbe aggiornare l'accordo contrattuale attualmente in scadenza nel 2022. Con il prolungamento l'idea di Percassi sarebbe quello di chiedere 20 milioni di euro alle pretendenti, senza difficilmente si arriverebbe a superare i 10-15 milioni. All'estero piace al Tottenham e al PSG, senza scordarsi di Siviglia e Leicester. Poi c'è il Napoli in Italia insieme all'Inter. Intanto Sartori si guarda attorno per non farsi trovare impreparato in caso di addio, e sul taccuino ha segnato Maelhe del Genk, oltre a Giannoulis del PAOK e Pedro de la Vega del Lanus, che però sarebbe un rinforzo per l'attacco. Castagne rinnoverebbe per restare, ma senza accordo le strade potrebbero essere costrette a separarsi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.