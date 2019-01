© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Timothy Castagne, esterno dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale dei nerazzurri dopo il pareggio contro la Roma: "Il gol prima dell'intervallo? Rientrare con un po' di spinta ci ha aiutato. Siamo rientrati molto bene nella ripresa. Siamo migliorati in difesa e in avanti abbiamo fatto bene. E' stato incredibile recuperare quei tre gol. Cosa ci ha detto il mister negli spogliatoi? Ci ha aiutato per cambiare tattica e ci ha spiegato come uscire quando non eravamo in possesso. Avevamo bisogno di un aiuto e non di essere sgridati. Peccato per il primo tempo dove non siamo stati bravi a uscire bene in difesa. La partita contro la Juve? E' bene giocare in casa perché anche contro la Roma ci hanno dato una spinta in più, nonostante fossimo sotto di tre gol. Ci aiuteranno anche contro i bianconeri".