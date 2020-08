Atalanta, Castagne potrebbe anche restare: dopo il 31 incontro con la società

Potrebbe non essere così scontata la partenza di Timothy Castagne. L’esterno dell’Atalanta, che ha il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe anche rimanere in nerazzurro. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dopo il 31 agosto, giorno del raduno a Zingonia, gli agenti del giocatore si incontreranno con la società per trovare una quadra della situazione.