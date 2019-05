© foto di www.imagephotoagency.it

Timothy Castagne è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Atalanta-Genoa: "È sempre incredibile con tifosi così, stiamo sognando con le vittorie e la possibilità di andare in Champions. Abbiamo fiducia per la finale. Quando abbiamo capito di lottare per il quarto posto? Penso dopo la rimonta con la Roma, poi abbiamo battuto la Juve, abbiamo fatto grandi gare anche contro le prime sei e adesso proviamo a finire bene. La Champions sarebbe incredibile ma non ci siamo ancora arrivati, dobbiamo lavorare e le ultime due settimane saranno le più importanti. Stiamo bene, ma dobbiamo ripartire da zero concentrati, non è perché abbiamo vinto partiamo in vantaggio, dobbiamo partire come siamo partiti oggi o come contro la Roma. Legare alla sedia Gasperini per farlo restare? Forse sì (ride, ndr)".