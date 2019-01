Atalanta, Castagne: "Tanta roba tre gol alla Roma. Futuro? Sto bene qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il laterale dell'Atalanta Timothy Castagne, autore del gol del provvisorio 1-3, ha parlato così in zona mista dopo il pareggio in rimonta con la Roma: "Nel primo tempo abbiamo fatto male soprattutto in difesa e sotto l’aspetto della pressione, ma è anche vero che rimontare così non è facile. Abbiamo fatto vedere per l’ennesima volta che non molliamo mai. Fare tre gol alla Roma in 45 minuti è tanta roba. Per fortuna è arrivato l’intervallo e siamo riusciti a cambiare qualcosa a livello tattico. Nella ripresa non abbiamo concesso niente alla Roma. Possiamo fare meglio e questo è il nostro obiettivo. Sono contento di avere segnato, peccato che, come all’andata, non siano arrivati i tre punti. Noi da Europa? Per me sì, ma dobbiamo affrontare ogni gara come se fosse una finale. Futuro? Io qui sto bene e non ho mai parlato con altre squadre. Penso solo al campo, non voglio sapere nulla del mercato e nemmeno ci penso". Lo riporta Vocegiallorossa.it.