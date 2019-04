© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Timothy Castagne è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il due a uno casalingo dell'Atalanta contro la Fiorentina: "Champions o Coppa Italia? È difficile, ma se vinci un trofeo rimane per la città e per la società, quindi sceglierei la Coppa. Ci garantirebbe anche l'Europa League, un trofeo resta per tutta la vita. Anche quando prendiamo gol all'inizio come capita sempre a noi sappiamo ribaltare e rimanere dentro la partita, poi siamo sempre forti fisicamente e quello è importante. Abbiamo fatto tre belle partite, abbiamo ribaltato la Juve e anche la Fiorentina, meritiamo la finale, speriamo di vincere. Sarà difficile ma se vinciamo avremo buttato fuori le migliori squadre. Milan o Lazio in finale? Sono due grandi squadre, con il Milan abbiamo perso in casa pur giocando bene, giocheremo in campionato con la Lazio, sarà un test prima della finale. Gasperini ci ha detto che avremmo dovuto accorciare di più perché abbiamo lasciato troppo spazio anche in mezzo, nella ripresa abbiamo fatto meglio, qualche volta ci hanno presi d'infilata ma con loro è difficile perché sono molto veloci. Tornare da zero a tre a tre a tre contro la Roma ci ha dato forza, anche vincere con la Juve è stato importante per noi".