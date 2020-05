Atalanta, Castagne verso l'addio: i nerazzurri flirtano con Maelhe

Timothy Castagne potrebbe essere uno dei pochi sacrificabili della rosa dell'Atalanta in vista della prossima stagione. La trattativa per il rinnovo non decolla ed è molto richiesto in Italia e in Europa. Piace a Inter e Napoli in Serie A, oltre a PSG, Tottenham e Siviglia in giro per il mondo. 25 milioni di euro è il prezzo fissato dalla Dea, che intanto si guarda intorno per sostituirlo. I buoni rapporti con il Genk portano tutti verso Joakim Maelhe, danese di 22 anni che piace da tempo e che potrebbe sostituire il belga senza farlo rimpiangere. Il suo valore si aggira intorno ai 10 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.