© foto di Insidefoto/Image Sport

Timothy Castagne, esterno dell'Atalanta, parla così ai microfoni di Tuttosport della stagione della Dea, della partenza ad handicap che spesso la squadra paga e della prossima gara contro il Genoa: "Forse ci sono situazioni in cui abbiamo bisogno di 5-10 minuti per trovare le misure e sistemare il pressing. Contro la Lazio abbiamo preso un gol un po’ così, dobbiamo essere più tosti, abbiamo spesso rimontato ma può anche capitare di non riuscirci. La sfida col Genoa? Credo che sia davvero molto importante, se vinciamo piazziamo un grande colpo per il morale nostro e delle nostre avversarie. Milan e Roma hanno scontri complicati, quindi pensiamo a fare il nostro risultato e per le altre diventerà molto dura. Il Genoa sarà molto aggressivo, cercheremo di esserlo anche noi".