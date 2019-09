© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Castagne vuole assolutamente esserci contro il Genoa. L'Atalanta, nonostante i giocatori impegnati con le rispettive nazionali, è scesa in campo per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Grifone. I nerazzurri potrebbero ritrovare Castagne: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'esterno cercherà di esserci, almeno in panchina. La lesione al menisco sembra ormai lontana, servirà anche la sua presenza per portare a casa punti preziosi.