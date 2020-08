Atalanta, che peccato: ko nonostante l'ennesima serata firmata Mario Pasalic

Un ko allo scadere per l'Atalanta, a un soffio dall'impresa in Champions League. 2-1 al 90' dopo una stagione europea da star per Mario Pasalic in rete anche stasera. Il centrocampista dell'Atalanta ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime sei presenze in Champions League (tre reti, due assist), dopo non aver contribuito ad alcuna rete nelle sue prime nove gare nella competizione. Lo riporta Opta.