Atalanta, chi vuole Gomez deve mettere a bilancio almeno 25 milioni

Tuttosport fa i conti dell'operazione Alejandro Gomez, che appare oramai in uscita dall'Atalanta. La richiesta di andare via a zero è stata considerata malamente dalla dirigenza Percassi, che non ha nessuna intenzione di concedere la lista gratuita. Così, fra il prezzo del cartellino - dieci milioni di euro - e l'ingaggio per due anni e mezzo (15) la valutazione è di 25 milioni a bilancio. Sul Papu, oltre alle italiane e il PSG, ci sono club sudamericani.