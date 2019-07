Atalanta, chiesto Franco Cervi al Benfica in prestito con diritto di riscatto

Possibile futuro in Italia per Franco Cervi, attaccante classe '94 in uscita dal Benfica. Per il calciatore argentino - riporta 'A Bola' - sono arrivate alla società lusitana due offerte: una dall'Atalanta, un'altra dal Boca Juniors. Entrambi i club hanno chiesto il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.