Atalanta, col Liverpool sono 200 panchine per Gasp: "Non smettiamo mai di imparare"

vedi letture

Vigilia di Champions League per l'Atalanta e consueta conferenza stampa per Gian Piero Gasperini, atteso domani dalla sfida di Anfield contro il Liverpool: "La rosa è cambiata, tanti giocatori sono andati in altre squadre importanti. Il percorso che abbiamo fatto ci ha portato a giocare la Champions due anni di fila. Il livello della competizione è diverso dall'Europa League, ma tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto sul campo. Non smettiamo mai di imparare".

Domani festeggia 200 panchine: è il momento più alto della sua carriera con l'Atalanta?

"Per fortuna in questi anni le amarezze sono state pochissime, è stato un crescendo. Spero ci sia un momento ancor più alto. Non è mai semplice ripetersi, soprattutto per una società che non ha le grandi risorse come altre squadre che sono stabilmente in Champions. Non dobbiamo sbagliare mai, anche perché significa retrocedere tanto nel ranking. Non è facile, ma è molto entusiasmante".

Clicca qui per rileggere la conferenza integrale di Gasperini!